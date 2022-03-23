Евгений Плющенко: «Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь – всех желающих. Без соревнований нельзя»

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что важно проводить внутренние соревнования в ситуации, когда российские фигуристы отстранены от международных.

«Соревноваться все равно надо. Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь – всех желающих.

Я уже высказал предложение: почему бы не запустить в России серию турниров по принципу Гран-при? В те же самые даты проводить шесть этапов и финал. Но не для шести финалистов, а сделать две группы, чтобы было 10 или 12 человек.

Без соревнований нельзя. Думаю, что годика через два мы вернемся на международную арену, и к этому надо быть готовыми», – сказал Плющенко.

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