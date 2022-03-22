Чемпионат мира по фигурному катанию. Джеймс и Редфорд, Кэйн-Гриббл и ЛеДюк, Миура и Кихара покажут короткие программы

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье пары выступят с короткими программами.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Монпелье, Франция
23 марта
Пары
Короткая программа
Начало – 20.30 по московскому времени.
Старт-лист
Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)
Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже. Полный список участников можно посмотреть здесь.
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022