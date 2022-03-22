Чемпионат мира по фигурному катанию. Джеймс и Редфорд, Кэйн-Гриббл и ЛеДюк, Миура и Кихара покажут короткие программы

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье пары выступят с короткими программами.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

23 марта

Пары

Короткая программа

Начало – 20.30 по московскому времени.

Старт-лист

Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)

Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)

Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже. Полный список участников можно посмотреть здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022