«Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера. Клуб верит, что он полностью отработает контракт

доверяет и не ищет нового тренера.

Несмотря на разгром от «Барселоны» (0:4) и критику в адрес итальянского специалиста, мадридский клуб не ищет замену для Анчелотти.

Как пишет Cadena SER, ссылаясь на источники в клубе, «Реал» верит, что Анчелотти полностью отработает свой двухлетний контракт, и считает итальянца идеальным тренером на следующий сезон.

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.

Сейчас мадридский клуб лидирует в таблице с 9-очковым отрывом. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Челси».