Крыховяк о проблемах «Краснодара»: «Жаль Галицкого. Он, как и многие нормальные россияне, ощутил последствия происходящего»

высказался о финансовых проблемах «Краснодара».

– Как в «Краснодаре» отреагировали на ваше решение [об уходе]?

– С пониманием. Мне жаль владельца клуба Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и который, как и многие нормальные россияне, ощутил и будет ощущать огромные последствия происходящего.

Он построил большой футбольный проект за большие деньги, и теперь все это под вопросом, – сказал полузащитник АЕК, выступавший за «быков».

За «Краснодар» тревожно: игрокам сокращают зарплаты, увольняют скаутов, к «Уфе» – на автобусе и рейсовом самолете