ЦСКА прошел «Динамо», выиграв серию со счетом 4-0. Команда Федорова проигрывала 0:3 в 4-м матче, но победила 6:3

ЦСКА вышел в полуфинал розыгрыша плей-офф КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова переиграла московское «Динамо» со счетом 4-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
По ходу четвертого матча серии армейцы уступали со счетом 0:3.
ЦСКА пропустил три шайбы в течение десяти минут первого периода, однако после этого забросил шесть безответных шайб в ворота бело-голубых, в том числе четыре из них – в третьем периоде.
Таким образом, ЦСКА выиграл первый матч серии со счетом 3:2, второй – 4:2, третий – 2:1, четвертый – 6:3.
В финале Западной конференции ЦСКА встретится с победителем пары СКА – «Спартак».
- Дата проведения
- 23 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»