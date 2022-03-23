ЦСКА прошел «Динамо», выиграв серию со счетом 4-0. Команда Федорова проигрывала 0:3 в 4-м матче, но победила 6:3

Теги ЦСКА Алексей Кудашов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

ЦСКА вышел в полуфинал розыгрыша плей-офф КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова переиграла московское «Динамо» со счетом 4-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

По ходу четвертого матча серии армейцы уступали со счетом 0:3.

ЦСКА пропустил три шайбы в течение десяти минут первого периода, однако после этого забросил шесть безответных шайб в ворота бело-голубых, в том числе четыре из них – в третьем периоде.

Таким образом, ЦСКА выиграл первый матч серии со счетом 3:2, второй – 4:2, третий – 2:1, четвертый – 6:3.

В финале Западной конференции ЦСКА встретится с победителем пары СКА – «Спартак».

Динамо Москва – ЦСКА 3:6 (3:1, 0:1, 0:4)
Дата проведения
23 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Линдберг ()
2:0 – 8 Галиев (Линдберг, Войнов)
3:0 – 10 Шипачев ()
3:1 – 19 Светлаков ()
3:2 – 31 Григоренко (Слепышев, Соркин)
3:3 – 42 Карнаухов (Сергеев, Провольнев)
3:4 – 53 Плотников (Каменев)
3:5 – 55 Дитц (Григоренко)
3:6 – 56 Нестеров (Каменев, Дитц)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные