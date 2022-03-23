ЦСКА прошел «Динамо», выиграв серию со счетом 4-0. Команда Федорова проигрывала 0:3 в 4-м матче, но победила 6:3

ЦСКА вышел в полуфинал розыгрыша плей-офф .

Команда тренера переиграла московское со счетом 4-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

По ходу четвертого матча серии армейцы уступали со счетом 0:3.

ЦСКА пропустил три шайбы в течение десяти минут первого периода, однако после этого забросил шесть безответных шайб в ворота бело-голубых, в том числе четыре из них – в третьем периоде.

Таким образом, ЦСКА выиграл первый матч серии со счетом 3:2, второй – 4:2, третий – 2:1, четвертый – 6:3.

В финале Западной конференции встретится с победителем пары СКА – «Спартак».