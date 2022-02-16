Кошмар Латыпова в эстафете, возвращение Лиги чемпионов, победа Валиевой в короткой программе и ее допинг из-за дедушки, серебро конькобежцев и другие новости утра

1. Мужская сборная России обиднейшим образом упустила золото в биатлонной эстафете: перед последней стрельбой команда лидировала с преимуществом более 50 секунд, но Эдуард Латыпов промахнулся пять раз и зашел на два штрафных круга. В итоге у России бронза, победила Норвегия, французы стали вторыми.

После финиша Латыпов разрыдался, но нашел в себе силы извиниться.

2. Лига чемпионов вернулась! Шикарный гол Мбаппе на 94-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом» – 1:0. Даже геройства вратаря Тибо Куртуа, отбившего пенальти Лео Месси, не помогли мадридцам.

В другом матче дня «Манчестер Сити» разнес «Спортинг» на выезде – 5:0.

3. Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на степ-аут на тройном акселе, Анна Щербакова – 2-я, Александра Трусова – 4-я. После проката Валиева расплакалась. Фигуристка не стала общаться с журналистами после короткой программы, а также не пришла на пресс-конференцию по решению ОКР.

4. В то же время в деле о допинг-пробе Валиевой появились новые подробности. В МОК объяснили, что запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Правда, после в МОК сказали, что заявивший об этом глава дисциплинарной комиссии Освальд на заседании не присутствовал. По информации New York Times, в допинг-пробе Валиевой найдены следы 3 препаратов для сердца, запрещенный – один.

5. Сборная России завоевала серебро в командной гонке преследования у конькобежцев. За команду выступали Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров.

6. «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ обыграл «Брайтон» (2:0) благодаря голам Роналду и Бруну. Криштиану прервал серию из 6 матчей без голов, а «МЮ» победил впервые за 4 матча.

7. На олимпийском хоккейном турнире Канада забросила 7 шайб Китаю, Чехия уступила Швейцарии, Дания одолела Латвию.

После этого стали известны все пары 1/4 финала. Россия сыграет с Данией, США – со Словакией, Финляндия – со Швейцарией, Канада – со Швецией. Впервые в 1/4 финала на Олимпиаде не попала Чехия. А сборная Китая вылетела с Олимпиады, проиграв все 4 матча с общим счетом 4:23.

8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (5:4 ОТ), Кросби забросил 500-ю шайбу в лиге с передачи Малкина.

«Вашингтон» победил «Нэшвилл» (4:1), Овечкин сделал дубль, прервав 6-матчевую безголевую серию и в 16-й раз достигнув отметки 30 шайб за сезон.

«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» (5:2), у Тарасенко дубль и голевая передача. «Тампа» была сильнее «Нью-Джерси» (6:3), Кучеров отметился голом и передачей. Все результаты дня – здесь.

9. НБА. «Бостон» разгромил «Филадельфию» с разницей «+48», «Майами» проиграл «Далласу» и другие результаты.

10. В рамках товарищеских матчей «Динамо» сыграло вничью с «Веннсюсселем», «Краснодар» уступил «Сарпсборгу», «Ростов» победил «Мольде».

11. Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина пробегут женскую биатлонную эстафету на Олимпиаде. Из-за этого решения даже возник конфликт: пресс-атташе СБР рассказал, что Евгения Буртасова не попала в состав из-за того, что отказалась «пробежать небольшой масс-старт». Биатлонистка осталась недовольна тем, что узнала о решении из интернета.

12. «Краснодар» подписал пустой контракт с Корнюшиным в обход регламента РФС, урезав воспитаннику зарплату в пять раз, утверждает инсайдер Иван Карпов.

13. Роналду хотели арестовать в 2019-м по делу об изнасиловании Майорги, но прокурор Лас-Вегаса не дал этого сделать.

14. У баскетбольного ЦСКА 3-й бюджет в Евролиге и самая крупная зарплатная ведомость.

15. Трехкратный чемпион мира Максим Буров не вышел в финал в акробатике на Олимпиаде в Пекине. Ради подготовки к личному турниру он пропустил командные соревнования.

16. Немецкий бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли золото в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место.

17. «Уильямс» представил болид 2022 года.

18. Пике советовал Лапорте не продлевать контракт с Месси. Защитник «Барсы» говорил, что «без Лео проблема ФФП будет решена».

Цитаты дня.

Черданцев о фигурном катании: «Невозможно смотреть. Зеленый квадрат, желтый, тысячные балла снимают, начисляют. За что? Футбол – самый популярный, потому что самый понятный»

Денис Казанский: «Россия – это Евразия, никаких сомнений. У нас особый путь. В стрессовых ситуациях мы себя чувствуем комфортнее, чем европейцы»

Дмитрий Губерниев: «Кто пишет гадости трехкратному призеру Игр Латыпову – вы говно, не болельщики»

Линекер о Валиевой: «Памятка спортсменам: никогда не лезьте в дедушкину аптечку и не принимайте его сердечные препараты»

Президент «ПСЖ»: «У нас почти нет отношений с «Реалом». Я верю в доступный для маленьких клубов футбол, а они – нет»

Американская фигуристка Вагнер: «Валиевой не должно быть на олимпийском льду. Это пощечина всем чистым спортсменам»

Алексей Кудашов: «Любая игра хоккейной сборной на Олимпиаде – дело государственной важности. Вся страна смотрит и переживает»

Казанский о Путине: «Никогда не ходил на выборы. Сложно быть аполитичным в нашей стране, но стараюсь быть стеной в этом плане»