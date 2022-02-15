«Памятка спортсменам: никогда не лезьте в дедушкину аптечку и не принимайте его сердечные препараты». Линекер о Валиевой

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на информацию о том, что запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки из-за препарата, который принимал ее дедушка.

«Памятка для спортсменов: никогда не лезьте в дедушкину аптечку и не принимайте его сердечные препараты.

Я знаю, мы все это делали», – написал Линекер в твиттере.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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