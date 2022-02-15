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Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» – «Даллас», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Кливленд Даллас Индиана Клипперс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Новый Орлеан Филадельфия Финикс НБА Баскетбол

    Сегодня, 16 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся 7 матчей. «Майами» примет «Даллас» Луки Дончича, «Финикс» встретится с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Даллас
    Дата проведения
    16 февраля, 03.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Бостон
    Дата проведения
    16 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Кливленд
    Дата проведения
    16 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Мемфис
    Дата проведения
    16 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Индиана
    Дата проведения
    16 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Миннесота – Шарлотт
    Дата проведения
    16 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    16 февраля, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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