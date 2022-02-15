НБА. «Майами» – «Даллас», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня, 16 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся 7 матчей. «Майами» примет «Даллас» Луки Дончича, «Финикс» встретится с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 16 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 16 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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