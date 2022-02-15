Дмитрий Губерниев: «Кто пишет гадости трехкратному призеру Игр Латыпову – вы говно, не болельщики»

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к болельщикам после окончания мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России завоевала в гонке бронзу. Эдуард Латыпов, бежавший на четвертом этапе, лидировал до последней стрельбы, но зашел на два штрафных круга и упустил победу. После гонки он столкнулся с критикой в соцсетях.

«Кто пишет гадости трехкратному призеру Игр Латыпову – вы не болельщики, вы говно», – написал Губерниев под одним из постов биатлониста в инстаграме.

После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки

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