Пресс-атташе СБР о составе эстафеты: «Почему нет Буртасовой? Чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили пробежать небольшой масс-старт. Евгения отказалась»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о выборе состава на женскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

16 февраля в гонке выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Почему нет Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт-пасьют.

У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», – написал Аверьянов в своем телеграм-канале.

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