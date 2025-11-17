Карпин решил покинуть «Динамо» после встречи с Соловьевым. Тренеру отказались полностью доверить спортивную составляющую работы, Степашин выступал за его отставку (Андрей Панков)

Карпин принял решение покинуть «Динамо» после встречи с Юрием Соловьевым.

Валерий Карпин принял решение об уходе из «Динамо » после сегодняшней встречи с патроном и бывшим председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым.

Об этом сообщает журналист Андрей Панков. По его данным, на встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. Получив отказ, он написал заявление об уходе.

Утверждается, что очень активно за отставку Карпина выступал член совета директоров Сергей Степашин . Генеральный директор клуба Павел Пивоваров , в свою очередь, поддерживал тренера. На днях он заявлял в СМИ, что увольнение специалисту не грозит.

Сегодня Карпин объявил , что покидает «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.