Карпин решил покинуть «Динамо» после встречи с Соловьевым. Тренеру отказались полностью доверить спортивную составляющую работы, Степашин выступал за его отставку (Андрей Панков)
Карпин принял решение покинуть «Динамо» после встречи с Юрием Соловьевым.
Валерий Карпин принял решение об уходе из «Динамо» после сегодняшней встречи с патроном и бывшим председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым.
Об этом сообщает журналист Андрей Панков. По его данным, на встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. Получив отказ, он написал заявление об уходе.
Утверждается, что очень активно за отставку Карпина выступал член совета директоров Сергей Степашин. Генеральный директор клуба Павел Пивоваров, в свою очередь, поддерживал тренера. На днях он заявлял в СМИ, что увольнение специалисту не грозит.
Сегодня Карпин объявил, что покидает «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Панк инсайд»
