МОК о возможном допинге Валиевой из-за дедушки: «Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на заседании не присутствовал»

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Освальд рассказал, как защита объяснила попадание в ее организм запрещенного вещества.

По словам Освальда, которого процитировал журналист USA TODAY Том Шад, аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».

«Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», – заявили в МОК.

Журналист Шад: «Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка»