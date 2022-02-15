МОК о возможном допинге Валиевой из-за дедушки: «Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на заседании не присутствовал»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Денис Освальд ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. 

Освальд рассказал, как защита Валиевой объяснила попадание в ее организм запрещенного вещества.

По словам Освальда, которого процитировал журналист USA TODAY Том Шад, аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка». 

«Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», – заявили в МОК. 

Журналист Шад: «Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка» 

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