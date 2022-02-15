В МОК объяснили, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как защита фигуристки Камилы Валиевой объяснила попадание в ее организм запрещенного вещества.

25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

«После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка», – сообщил журналист USA TODAY Том Шад.

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?

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