Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета ( ) Денис Освальд рассказал, как защита фигуристки Камилы Валиевой объяснила попадание в ее организм запрещенного вещества.

25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

«После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка», – сообщил журналист USA TODAY Том Шад.

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?