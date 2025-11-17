У Левандовского 88-й гол за сборную – сегодня забил Мальте. На счету 37-летнего лучшего бомбардира Польши 4+1 в 7 матчах отбора ЧМ-2026
Роберт Левандовски забил 88-й гол за сборную Польши.
У Роберта Левандовского 88-й гол в составе сборной Польши.
Нападающий отличился на 32-й минуте матча с Мальтой (1:1, перерыв) в отборе на ЧМ-2026.
37-летний форвард – лучший бомбардир польской национальной команды в истории.
Всего на счету Левандовского 4 гола и 1 результативная передача в 7 отборочных матчах сборной в 2025 году.
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
