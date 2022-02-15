Американская фигуристка Вагнер: «Валиевой не должно быть на олимпийском льду. Это пощечина всем чистым спортсменам»

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Американская фигуристка Эшли Вагнер высказалась о выступлении россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Валиева заняла первое место в короткой программе. Она вышла на лед после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей принять участие в соревнованиях на фоне скандала с допингом.

«Теперь это кажется реальным. Ее не должно быть на олимпийском льду. Это пощечина всем чистым спортсменам во всех видах спорта, как и всем женщинам, с которыми она соревнуется сегодня», – написала Вагнер в твиттере.

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