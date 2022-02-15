Алексей Кудашов: «Любая игра хоккейной сборной на Олимпиаде – дело государственной важности. Вся страна смотрит и переживает»

Тренер сборной России объяснил свое высказывание о «деле государственной важности», которым является выступление на .

– Вы говорили об Олимпиаде как о «деле государственной важности». Многие за эти ваши слова ухватились. Может, наоборот, стоит не перегружать хоккеистов этими вещами и позволить им просто играть в хоккей?

– Возможно, кто-то неправильно интерпретировал то, что я сказал.

Когда сборная играет в хоккей на Олимпиаде – все в государстве, в стране смотрят. Правильно же? Любое слово можно вырвать из контекста. А контекст прост.

Любая игра хоккейной сборной на Олимпийских играх – это дело государственной важности, потому что эти матчи смотрит и переживает вся страна.

– это не частный клуб. Вот и все, – заявил Кудашов.

Завтра, 16 февраля, национальная команда встретится со сборной Дании в 1/4 финала Олимпиады.

России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей