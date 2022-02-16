Овечкин забил 760-й и 761-й голы в НХЛ в матче против «Нэшвилла», отличившись впервые за 7 игр. До Ягра – 5 шайб

Капитан сделал дубль в матче регулярного чемпионата с (4:1) и стал его первой звездой.

Россиянин забросил свои 30-ю и 31-ю шайбы в текущем сезоне, прервав безголевую серию из 6 матчей.

В сезонной гонке снайперов он идет на 4-м месте – впереди Крис Крайдер из «Рейнджерс» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (по 33 гола), а также Остон Мэттьюс из «Торонто» (32).

Голы стали для Овечкина 760-м и 761-м голы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Третьим идет , на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

Сегодня Овечкин (16:55, 5:06 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок (спиной) и допустил 1 потерю.