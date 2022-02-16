Мбаппе забил «Реалу» на 94-й – после паса пяткой от Неймара обыграл двоих и покатил между ног Куртуа

дома вырвал победу у (1:0) в первом матче 1/8 финала .

Нападающий парижан забил на 94-й минуте.

Француз, получив пас пяткой от , обыграл Эдера Милитао и Лукаса Васкеса в штрафной гостей и пробил между ног голкиперу . Бельгиец, который в этом матче отразил удар Лионеля Месси с пенальти, не смог спасти свою команду.

Напомним, что Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал» по окончании сезона. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.