Мбаппе забил «Реалу» на 94-й – после паса пяткой от Неймара обыграл двоих и покатил между ног Куртуа

«ПСЖ» дома вырвал победу у «Реала» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нападающий парижан Килиан Мбаппе забил на 94-й минуте.
Француз, получив пас пяткой от Неймара, обыграл Эдера Милитао и Лукаса Васкеса в штрафной гостей и пробил между ног голкиперу Тибо Куртуа. Бельгиец, который в этом матче отразил удар Лионеля Месси с пенальти, не смог спасти свою команду.
Напомним, что Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал» по окончании сезона. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.