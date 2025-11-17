Германия забила 4 гола Словакии за тайм. У Сане дубль с ассистов Виртца
Сборная Германии забила Словакии 4 гола за первый тайм.
Сборная Германии ведет со счетом 4:0 после первого тайма матча со Словакией в отборе на ЧМ-2026.
Счет на 18-й минуте открыл Ник Вольтемаде с передачи Йозуа Киммиха. На 29-й забил Серж Гнабри, голевую передачу оформил Леон Горетцка.
Лерой Сане сделал дубль, отличившись на 36-й и 41-й минуте. Оба мяча были забиты с пасов Флориана Виртца.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
