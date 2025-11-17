  • Спортс
  • Маттеус о проблемах сборной Германии: «Мы не ожидали этого. У нас есть индивидуально сильные игроки – нужно быть агрессивнее на поле, как в 80-х и 90-х»
4

Лотар Маттеус: сборная Германии должна быть агрессивнее на поле.

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о трудностях сборной Германии на последних чемпионатах мира.

На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 Германия не вышла из группы.

«Мы этого не ожидали. Я считаю, что в Германии по-прежнему есть хорошие игроки. Мы не можем быть как сборная Италии [пропустившая подряд два чемпионата мира].

Мне не так сильно беспокоит отборочный турнир, потому что в мое время у нас тоже были трудности. У нас есть индивидуально сильные игроки, такие как Виртц. Нам необходима командная работа. Мы должны быть более агрессивными на поле, как это было в 1980-х и в 90-х», – сказал Маттеус.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph India
