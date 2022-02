50 очков Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»

Лидер набрал 50 очков в победном домашнем матче против «Индианы» (128:119).

Пропустив в понедельник встречу с «Портлендом» (107:122), Адетокумбо во вторник вернулся в строй и обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне. Последний раз Яннис набирал 50 очков в 6-м матче финальной серии плей-офф 2021 года.

Звездный форвард «Бакс» реализовал 17 из 21 с игры, 14 из 18 с линии штрафных, сделал 14 подборов, 4 передачи и 3 потери за 36 минут.

Яннис в третий раз в карьере набрал 50 очков в матче регулярного чемпионата и занимает второе место в истории «Бакс» по этому показателю, уступая только Кариму Абдул-Джаббару (10).

