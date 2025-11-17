  • Спортс
Тчуамени о свисте на «Бернабеу» после поражения в Суперкубке Испании: «У меня было два варианта – либо сдаться, либо играть в свою игру. Это был поворотный момент, позволивший мне сделать шаг вперед»

Орельен Тчуамени: свист на «Бернабеу» позволил мне сделать шаг вперед.

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени заявил, что свист на «Сантьяго Бернабеу» стал поворотным моментом в его карьере.

– О чем вы подумали, когда в прошлом сезоне услышали, как трибуны «Бернабеу» загудели при объявлении вашего имени в кубковом матче против «Сельты» через три дня после трудного класико?

– Ну, следует помнить, что в класико [в финале Суперкубка] я играл как центральный защитник, а не на своей обычной позиции. Когда меня заменили, я понял, что сыграл не лучшим образом. Вскоре я понял, что меня обвиняют [в поражении].

За день до матча с «Сельтой» я подумал: «Посмотрим, какой будет встреча на «Бернабеу». Во время разминки ничего не происходило. Матч начался, и я играл в центре поля. Я был довольно уверен в себе, потому что это моя позиция. Мы начали, я получил мяч, и начался гул. Вы не могли видеть это по телевизору, но про себя я думал: «Это мне?» А потом Лукаса Васкеса тоже освистали. Я подумал про себя: «Ладно, это только мы с Лукасом».

Я получил мяч три или четыре раза, и каждый раз мне свистели. Тогда у меня было два варианта – сдаться или играть в свою игру, и по мере того, как вы совершаете полезные действия, свист постепенно утихает. В тот день я провел отличный матч. Оглядываясь назад, я уверен, что это был поворотный момент в моей карьере, который позволил мне сделать шаг вперед, – сказал Тчуамени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
