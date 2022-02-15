Олимпиада-2022. Бобслей. Двойки. Гайтюкевич и Лаптев выступят в третьем заезде

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине пройдут финальные заезды мужских бобов-двоек. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев идут третьими после двух попыток, Максим Андрианов и Владислав Жаровцев – 26-е.
Пекин, Китай
Бобслей
Мужчины, двойки
Начало третьего заезда – 15:15 по московскому времени, начало четвертого заезда – 16:50 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
После 2 заездов из 4
1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 1.58,38
2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 0,15
3. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия) – 0,94
4. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 0,99
5-6. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 1,09
5-6. Бенджамин Майер – Маркус Заммер (Австрия) – 1,09...
26. Максим Андрианов – Владислав Жаровцев (Россия) – 2,61