Олимпиада-2022. Бобслей. Двойки. Гайтюкевич и Лаптев выступят в третьем заезде

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине пройдут финальные заезды мужских бобов-двоек. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев идут третьими после двух попыток, Максим Андрианов и Владислав Жаровцев – 26-е.

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины, двойки

Начало третьего заезда – 15:15 по московскому времени, начало четвертого заезда – 16:50 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

После 2 заездов из 4

1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 1.58,38

2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 0,15

3. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия) – 0,94

4. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 0,99

5-6. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 1,09

5-6. Бенджамин Майер – Маркус Заммер (Австрия) – 1,09...

26. – Владислав Жаровцев (Россия) – 2,61