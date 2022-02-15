У ЦСКА 3-й бюджет в Евролиге и самая крупная зарплатная ведомость (BasketNews)

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Сайт BasketNews провел исследование на тему бюджетов и зарплатных ведомостей 18 клубов Евролиги в сезоне-2021/22.

Для получения итоговых цифр были использованы множество официальных и неофициальных источников, включая информацию от самих клубов Евролиги.

Самым крупным бюджетом в Евролиге обладают испанские «Реал» (44 миллиона евро) и «Барселона» (43,5 миллиона). При этом у занимающего третье место ЦСКА (33 млн) самая большая зарплатная ведомость (22,1 млн без налогов).

Бюджет «Зенита» составляет 23 миллиона (7-е место), на зарплаты игроков и тренеров «чистыми» уходят 12 миллионов.

УНИКС на 12-й строчке с 15 миллионами, зарплатная ведомость рассчитана на 6,5 миллиона.

В исследовании не приведены данные лишь по «Басконии», которая отказалась предоставлять какую-либо информацию. Согласно французским источникам, бюджет испанского клуба до пандемии составлял 16 миллионов евро.

Самые большие зарплаты в Европе: Швед больше не первый, у ЦСКА, «Реала» и «Барселоны» по два игрока в топ-10

BasketNews

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