Камила Валиева по решению ОКР не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева по решению Олимпийского комитета России (ОКР) не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.
Валиева заняла первое место.
«Общение с журналистами после короткой программы не является обязательным», – сообщили организаторы пресс-конференции.
Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина со ссылкой на главу пресс-службы ОКР Константина Выборнова сообщила, что у Валиева почувствовала себя плохо после проката.
«Выборнов сказал, что она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию», – цитирует Ермолину «Р-Спорт».
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