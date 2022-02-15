Камила Валиева по решению ОКР не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпиаде-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева по решению Олимпийского комитета России (ОКР) не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Валиева заняла первое место.

«Общение с журналистами после короткой программы не является обязательным», – сообщили организаторы пресс-конференции.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина со ссылкой на главу пресс-службы ОКР Константина Выборнова сообщила, что у Валиева почувствовала себя плохо после проката.

«Выборнов сказал, что она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию», – цитирует Ермолину «Р-Спорт».

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