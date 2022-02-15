Сборная Китая вылетела с Олимпиады, проиграв все 4 матча с общим счетом 4:23

Сборная Китая завершила выступления на хоккейном турнире на .

В квалификационном раунде китайская сборная проиграла команде Канады (2:7).

провела на Олимпиаде четыре матча и уступила во всех играх с общим счетом 4:23.

До этого команда тренера Айвана Занатты проиграла США (0:8), Германии (2:3) и Канаде (0:5). Состав китайской команды полностью состоит с хоккеистов , выступающего в .

Китайская сборная впервые в истории играла на олимпийском хоккейном турнире.