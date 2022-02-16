Месси не забил «Реалу» с пенальти. Куртуа парировал удар форварда «ПСЖ»

«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 61-й минуте защитник мадридцев Даниэль Карвахаль сбил в собственной штрафной форварда парижан Килиана Мбаппе.
Главный арбитр Даниэле Орсато, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил пенальти в ворота гостей.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Нападающий хозяев Лионель Месси пробил с одиннадцатиметровой отметки в правый от себя нижний угол, однако голкипер Тибо Куртуа парировал.
«ПСЖ» – «Реал». 0:0 – Куртуа отбил пенальти Месси. Видеотрансляция и текстовый онлайн