Месси не забил «Реалу» с пенальти. Куртуа парировал удар форварда «ПСЖ»

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«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 61-й минуте защитник мадридцев Даниэль Карвахаль сбил в собственной штрафной форварда парижан Килиана Мбаппе.

Главный арбитр Даниэле Орсато, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил пенальти в ворота гостей.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Нападающий хозяев Лионель Месси пробил с одиннадцатиметровой отметки в правый от себя нижний угол, однако голкипер Тибо Куртуа парировал.

«ПСЖ» – «Реал». 0:0 – Куртуа отбил пенальти Месси. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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