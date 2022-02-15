«Краснодар» подписал пустой контракт с Корнюшиным в обход регламента РФС, урезав воспитаннику зарплату в пять раз (Иван Карпов)

обошел регламент при подписании контракта с воспитанником , сообщает журналист Иван Карпов со ссылкой на Андрея Березняка, ведущего юрист-консультанта BLCons Group, которая занимается делом со стороны игрока.

Согласно регламенту по статусу и переходам РФС, клуб не имеет права подписывать контракт с несовершеннолетним игроком более чем на три года. В 2019-м «Краснодар» заключил с тогда еще 17-летним Даниилом соглашение до лета 2022-го.

Однако утверждается, что при подписании реального договора клуб заставляет воспитанников (и их родителей как представителей) подписывать дополнительный документ – новый пустой контракт, в котором задним числом указаны только подписи коммерческого директора – представителя клуба – и родителей игрока.

Как утверждает Карпов, Корнюшин не собирался продлевать с «Краснодаром» контракт, рассчитанный до лета 2022 года, но в январе игрок и его отец узнали, что новый договор они уже «подписали», контракт действует до лета 2024-го и зарегистрирован в РФС, а зарплата по новому соглашению в пять раз меньше.

«Краснодар» нас неприятно удивил. По их словам, оказывается, Корнюшин сам принес подписанный контракт и попросил уменьшить ему зарплату. Мол, люди добрые, я буду играть за меньшие деньги.

На наш взгляд, все достаточно очевидно. Не бывает, что 20-летний парень приходит и сам просит подписать новый контракт с зарплатой в 5 раз меньше. Ребята из академии – не мешок картошки из «Магнита», – сказал Березняк.

Карпов пишет, что «Краснодар» поступает так с воспитанниками систематически. Корнюшин и его отец попытались мирно решить с «Краснодаром» вопрос, но кубанцы отказались.

По данным Карпова, клуб Сергея Галицкого планирует не давать 20-летнему футболисту играть даже за . Сейчас Корнюшин с командой в Турции на сборе.

Отмечается, что в фэйковом пустом контракте записан старый номер паспорта Корнюшина.

В ближайшее время «дело Корнюшина» рассмотрят в Палате РФС по разрешению споров. При этом Следственный комитет отказал отцу Корнюшина в возбуждении уголовного дела.

«У отца не было сомнений, что изначальное заявление в Краснодаре будет замылено. Скорее всего, уже сегодня была подана жалоба в прокуратуру.

Но когда дело просят рассмотреть по одной статье, а отказ дается по другой, можно только процитировать Альбац: «Вон из профессии!» – сказал Березняк.

Сейчас игроком интересуются «Уфа» и «Химки». Оба клуба готовы подписать Даниила, но только при одном условии – если Галицкий одобрит сделку. «Краснодар» хочет получить 300 тысяч евро.

Недавно Корнюшиным интересовались «Спартак» и «Сочи», но сейчас конкретики от этих клубов нет. Вероятно, сказалась ситуация с разбирательством стороны игрока с «Краснодаром».

20-летний Корнюшин в этом сезоне провел 3 матча в и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.