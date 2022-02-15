Эдуард Латыпов: «Не справился со своей работой. Прошу прощения, что все так получилось»

Российский биатлонист поделился эмоциями после выступления в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Латыпов ушел на два штрафных круга после заключительной стрельбы. Сборная России, лидировавшая на всех этапах, стала третьей.

«Когда я пришел, я только извинялся. А ребята были довольными и веселыми – их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Их слова меня окрылили.

Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку», – сказал Латыпов.

«Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы. И я тоже разочарован. Прошу прощения, что все так получилось.

Боролись именно за золото. Мы все этого хотели, ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Но на моем этапе этого не получилось.

Стрельба стоя – это было что-то с чем-то. Пытался переждать порыв, был достаточно плотный ветер. Самочувствие было не самым хорошим – не было нужной концентрации и не получалось справиться с этим порывом ветра.

Я пытался переизготовиться, но дальше сработала психология, когда что-то идет не так и не получается.

На дополнительных патронах меня немножко отпустило. Понимал, что надо закрывать. Все преимущество было упущено, и оставалось только доработать финишный круг», – цитирует Латыпова телеграм-канал ОКР.

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде

После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки