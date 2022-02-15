Товарищеские матчи. «Динамо» сыграло вничью с «Веннсюсселем», «Краснодар» уступил «Сарпсборгу», «Ростов» победил «Мольде»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи перед возобновлением сезона.
Товарищеские матчи
Турция
«Ахмат» – «Чайка» – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Архипов (26), 1:1 – Грибанов (30), 2:1 – Альсултанов (48), 3:1 – Тимофеев (63).
Турция
«Динамо» Москва Россия – «Веннсюссель» Дания – 2:2 (2:1)
Голы «Динамо»: 1:0 – Тюкавин (19), 2:0 – Тюкавин (29).
«Динамо»: Шунин, Кутицкий, Евгеньев, Ордец, Осокин, Сазонов, Грулев, Сулаквелидзе, Шиманьски, Н’Жи, Тюкавин.
Турция
«Ахмат» – «Чайка» – 1:1
Гол «Ахмата»: Семенов.
Испания
«Ростов» Россия – «Мольде» Норвегия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Полоз (24), 2:0 – Соу (57).
«Ростов»: Бабурин, Терентьев (Сильянов, 76), Осипенко, Мелехин (Баштуш, 46), Поярков (Фольмер, 72), Гигович (Селява, 68), Глебов, Хасимото (Кнудсен, 68), Полоз (Байрамян, 46), Соу (Голенков, 72), Турищев.
Испания
«Краснодар» Россия – «Сарпсборг-08» Норвегия – 2:3 (1:2)
Голы «Краснодара»: 1:0 – Ионов (15), 2:3 – Ильин (64).
«Краснодар»: Агкацев, Рамирес (Петров, 46), Сорокин, Мартынович, Волков, Крыховяк (Рейхмен, 46), Якимов (Манелов, 65), Ионов (Классон, 78), Сперцян (Черников, 46), Вандерсон (Кривцов, 46), Ильин (Бутхейм, 78).