Стали известны подробности об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
По данным El País, защитник каталонцев Жерар Пике разговаривал с президентом клуба Жоаном Лапортой и предложил ему не продлевать контракт с Месси.
«Без Лео проблема финансового фэйр-плей будет решена», – сказал тогда Пике.
Сообщалось, что у Месси и Пике испортились отношения. Аргентинец был разочарован решением испанца, который не стал снижать зарплату ради того, чтобы Лео остался в «Барселоне».
Минувшим летом 34-летний форвард стал игроком «ПСЖ». Он покинул «Барсу» бесплатно в связи с истечением срока контракта.
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