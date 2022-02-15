Стали известны подробности об уходе нападающего из «Барселоны».

По данным El País, защитник каталонцев разговаривал с президентом клуба и предложил ему не продлевать контракт с Месси.

«Без Лео проблема финансового фэйр-плей будет решена», – сказал тогда Пике.

Сообщалось, что у Месси и Пике испортились отношения. Аргентинец был разочарован решением испанца, который не стал снижать зарплату ради того, чтобы Лео остался в «Барселоне».

Минувшим летом 34-летний форвард стал игроком . Он покинул «Барсу» бесплатно в связи с истечением срока контракта.

Мы завершаем трилогию о Месси в «Барсе»: дружба с Неймаром и Суаресом, приятные сложности с Энрике и много вертикальной игры