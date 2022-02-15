Пике советовал Лапорте не продлевать контракт с Месси. Защитник «Барсы» говорил, что «без Лео проблема ФФП будет решена» (El País)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта финансовый фэйр-плей Футбол

Стали известны подробности об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

По данным El País, защитник каталонцев Жерар Пике разговаривал с президентом клуба Жоаном Лапортой и предложил ему не продлевать контракт с Месси. 

«Без Лео проблема финансового фэйр-плей будет решена», – сказал тогда Пике.

Сообщалось, что у Месси и Пике испортились отношения. Аргентинец был разочарован решением испанца, который не стал снижать зарплату ради того, чтобы Лео остался в «Барселоне».

Минувшим летом 34-летний форвард стал игроком «ПСЖ». Он покинул «Барсу» бесплатно в связи с истечением срока контракта.

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