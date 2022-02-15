Денис Казанский: «Россия – это Евразия, никаких сомнений. У нас особый путь. В стрессовых ситуациях мы себя чувствуем комфортнее, чем европейцы»

Комментатор Денис Казанский в интервью Sports.ru рассказал о том, чем отличается Россия от европейских стран.

– Россия – не Европа?

– Нет. У нас особый путь. Это Евразия, и никаких сомнений в этом. А ты сомневаешься в этом?

– Да хочется думать…

– Да зачем? Мы здесь живем, мы к этому привыкли. Наверное, не стоит говорить о разных ценностях, я бы говорил в основном о быте. У нас бытие определяет сознание, и от этого стоит отталкиваться.

От того, что в нашем с тобой понимании «континентальная Европа», мы отличаемся очень сильно. И я не могу сказать, что в худшую сторону. В стрессовых ситуациях мы гораздо комфортнее чувствуем себя, чем европейцы. Они с этим не привыкли сталкиваться, мы в этом живем.

– Но при этом, когда любой русский человек приезжает в Европу, ему там хорошо.

– Да.

– И, соответственно, русские люди хотят жить в такой обстановке тут. В чем различие?

– Это опять же о быте говорит. Ты катаешься по стране, я катаюсь по стране. Мы видим какие-то колоссальные красоты, просто фантастическая страна – Алтай, Сибирь, Дальний Восток, Сахалин, Калининград, Карелия! Но вопрос: как это все обустроено? Мне кажется, с точки зрения ощущения этого как страны мы гораздо богаче и ярче! Для меня это патриотизм, – сказал Казанский.