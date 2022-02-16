Роналду прервал серию из 6 матчей без голов. Мяч «Брайтону» – его первое результативное действие в 2022-м

Нападающий Криштиану Роналду открыл счет в перенесенном матче 18-го тура против (1:0, второй тайм).

На 51-й минуте 37-летний португалец отправил мяч в сетку после паса .

У Роналду прервалась серия из шести матчей подряд без забитых голов – это была его худшая серия с 2009-го.

Сегодня Криштиану совершил первое результативное действие в 2022 году. Роналду забил 15-й гол в 27 матчах за «МЮ» после возвращения в клуб.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.