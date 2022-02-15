Евгения Буртасова: «Можно было бы и сказать, что я не бегу эстафету, а не из интернета мне узнавать об этом»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова высказалась о своем непопадании в состав сборной России на женскую олимпийскую эстафету в Пекине.

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что Буртасова отказалась пробежать тренировочный масс-старт, по итогам которого могла попасть в заявку на эстафету.

– Да, мне предложили пробежать масс-старт. Николай Степанович (Загурский) сказал: «Жень, там собираются люди пробежать. Не хочешь ли ты поучаствовать?»

Никакого посыла не было, что по этой гонке как-то будет оцениваться мое состояние, что это какой отбор, что как-то повлияет. Нет. Я сказала, что у меня есть план, написанный Куваевым, по которому я готовлюсь весь сезон.

Мы не знали, поставят меня или нет на эстафету, но мне написал тренер, что я буду подводиться именно к этой эстафете. Он написал мне план, которому я строго следовала. Я сказала, что не побегу, потому что у меня завтра будет работа.

Никаких посылов, что я категорически отказываюсь, не было. Зачем мне бежать, если у меня есть своя работа и есть план? Не было такого, чтобы кто-то сказал, что этот масс-старт повлияет на то, что меня поставят в эстафету.

– Как восприняли новость о составе?

– Ожидаемо. Но можно было бы и сказать, что я не бегу, а не из интернета мне узнавать об этом, – сказала Буртасова.

Пресс-атташе СБР о составе эстафеты: «Почему нет Буртасовой? Чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили пробежать небольшой масс-старт. Евгения отказалась»