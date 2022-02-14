Олимпиада-2022. Коньки. Мужская сборная России выступит в полуфинале командного преследования

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в командном преследовании у конькобежцев. Сборная России выступит в полуфинале.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

Командное преследование

Начало полуфиналов – 9:30 по московскому времени, начало финала – 11:41 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

Забег 1

1. Нидерланды

2. Норвегия

Забег 2

1. Россия

2. США

Сборная России: Даниил Алдошкин, , Сергей Трофимов, Руслан Захаров.

ПРИМЕЧАНИЕ: победители полуфиналов разыграют золото, проигравшие – бронзу.