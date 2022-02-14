Олимпиада-2022. Коньки. Мужская сборная России выступит в полуфинале командного преследования

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в командном преследовании у конькобежцев. Сборная России выступит в полуфинале.
Пекин, Китай
Конькобежный спорт
Мужчины
Командное преследование
Начало полуфиналов – 9:30 по московскому времени, начало финала – 11:41 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
Забег 1
1. Нидерланды
2. Норвегия
Забег 2
1. Россия
2. США
Сборная России: Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров.
ПРИМЕЧАНИЕ: победители полуфиналов разыграют золото, проигравшие – бронзу.