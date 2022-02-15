Олимпиада-2022. Биатлон. Халили, Логинов, Цветков и Латыпов выступят за Россию в эстафете

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15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужской биатлонной эстафете. За Россию выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Эстафета

Начало – 9.30 по московскому времени, прямая трансляция – Россия 1

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов)

3. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат)

5. Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский)

7. Италия (Томас Бормолини, Томассо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

8. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон)

Дата проведения
15 февраля, 09.30
Онлайн гонки

XXIV зимняя Олимпиада. Пекин, Китай. Эстафета

Россия (№2): Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Франция (№3): Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№4): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.

Украина (№6): Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.

Швеция (№8): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№14): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.

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