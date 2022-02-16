Кросби забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Малкина в матче с «Филадельфией»

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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 ОТ) и был признан его первой звездой. 

Заброшенная шайба стала для 34-летнего канадца 500-й в лиге. Кросби отличился в большинстве с передачи Евгения Малкина

Он стал 46-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки. И первым новым членом клуба, начиная с 2017 года, когда в него вступил Патрик Марло. 

В текущем сезоне в активе Кросби стало 46 (14+32) очков в 38 матчах при текущей результативной серии из 7 игр. 

За карьеру у него 1371 (500+871) балл в 1077 матчах. 

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