Кросби забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Малкина в матче с «Филадельфией»

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4 ОТ) и был признан его первой звездой.

Заброшенная шайба стала для 34-летнего канадца 500-й в лиге. Кросби отличился в большинстве с передачи .

Он стал 46-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки. И первым новым членом клуба, начиная с 2017 года, когда в него вступил Патрик Марло.

В текущем сезоне в активе Кросби стало 46 (14+32) очков в 38 матчах при текущей результативной серии из 7 игр.

За карьеру у него 1371 (500+871) балл в 1077 матчах.