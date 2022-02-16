The New York Times: в допинг-пробе Валиевой найдены следы 3 препаратов для сердца, запрещенный – один

Лаборатория в Стокгольме, исследовавшая допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, обнаружила в ней три препарата для сердца.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы, фигурировавшие на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) 14 февраля. Достоверность документов подтвердил человек, принимавший участие в слушании.

Во время в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый 25 декабря на чемпионате России, дал положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

По данным The New York Times, помимо триметазидина, в пробе Валиевой также обнаружили разрешенные гипоксен и L-карнитин.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) считает, что подобное сочетание препаратов необычно для спортсмена.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно – нет», – сказал Тайгерт.

Глава USADA отметил, что действие препаратов направлено на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода.

В МОК объяснили, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка

Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти