Валиева не стала общаться с журналистами после короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде в Пекине.

После проката спортсменка прошла через микст-зону, не став общаться с журналистами.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей продолжить участие в Играх на фоне ситуации с положительным допинг-тестом. Разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

Валиева набрала за короткую программу 82,16 балла и сейчас занимает промежуточное первое место.

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪