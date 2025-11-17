  • Спортс
  • Вице-президент «Барсы» Форт о «Камп Ноу»: «Мы возвращаемся домой, но он еще строится, предстоит долгий путь. Работаем с УЕФА, чтобы завершить общий этап ЛЧ на стадионе»
Вице-президент «Барселоны» Елена Форт высказалась о возвращении клуба на «Камп Ноу».

Сегодня стало известно, что «блауграна» проведет первый за 2,5 года матч на домашнем стадионе. Каталонский клуб 22 ноября примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги.

Однако Форт признала, что стадион еще не скоро сможет принимать матчи со 105 000 болельщиков.

«Мы знали, что получим разрешение в конце прошлой или начале этой недели, мы постоянно были на связи с городским советом. Самым сложным было получить разрешение на первый этап из-за масштаба проекта. Но мы были знакомы с процедурами.

Мы возвращаемся домой, но стадион еще строится. Нам еще предстоит долгий путь, будут некоторые неудобства, и кое-что будет непросто», – подчеркнула Форт.

Она также упомянула о совместной работе с УЕФА для возможности проведения матчей общего этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

«Мы работаем над этим, они приедут на следующей неделе, чтобы подтвердить это. Я полагаю, они намерены разрешить нам провести последние два матча на «Камп Ноу».

Сейчас мы пытаемся убедить их в том, что это будет лучше для всех. Целью было не помешать проведению соревнований, но мы не идем против правил. Мы уверены, что сможем завершить общий этап на «Камп Ноу», – заявила Форт.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
