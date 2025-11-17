Александр Мостовой: «Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет. Стоит мой любимый Абаскаль, дирижирует, а игра в 50 метрах от него – я бы послал его на три буквы и все»

Александр Мостовой: разу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой на подкасте Cappuccino&Catenaccio рассказал, чем футбольный человек отличается от нефутбольного.

Мостовой: Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет [на бровке].

Порошин: Это как?

Мостовой: Ну это вот так.

Порошин – Игнашевичу: Ты понимаешь о чем он говорит?

Мостовой: Да конечно он понимает!

Игнашевич: Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять.

Мостовой: Конечно!

Игнашевич: И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.

Мостовой: Плюс, не забывай еще, Игорь, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлено. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. А игра в 50 метрах от него. А рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.

Порошин: Вы что думаете, это специально?

Мостовой: Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.

Игнашевич: Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает.

Лукомский: Не работает – значит и не вредит, и не помогает?

Мостовой: Значит да.

Игнашевич: Если он выбегает к бровке – он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.

Лукомский: А какое вмешательство с бровки поможет?

Игнашевич: Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.

Лукомский: А Абаскаль ближнему не доносил?

Мостовой: А Абаскаль вообще не понимает.

Лукомский: Но если это не мешает, в чем проблема?

Мостовой: Я бы его послал бы. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы и все.

Вот даже мы разделились здесь на двух футбольных и нефутбольных. Это не хорошо и не плохо, просто мы язык футбола понимаем. Мы прожили это с пяти лет, понимаем все эти нюансы.