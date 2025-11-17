Александр Мостовой: «Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет. Стоит мой любимый Абаскаль, дирижирует, а игра в 50 метрах от него – я бы послал его на три буквы и все»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой на подкасте Cappuccino&Catenaccio рассказал, чем футбольный человек отличается от нефутбольного.
Мостовой: Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет [на бровке].
Порошин: Это как?
Мостовой: Ну это вот так.
Порошин – Игнашевичу: Ты понимаешь о чем он говорит?
Мостовой: Да конечно он понимает!
Игнашевич: Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять.
Мостовой: Конечно!
Игнашевич: И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.
Мостовой: Плюс, не забывай еще, Игорь, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлено. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. А игра в 50 метрах от него. А рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.
Порошин: Вы что думаете, это специально?
Мостовой: Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.
Игнашевич: Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает.
Лукомский: Не работает – значит и не вредит, и не помогает?
Мостовой: Значит да.
Игнашевич: Если он выбегает к бровке – он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.
Лукомский: А какое вмешательство с бровки поможет?
Игнашевич: Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.
Лукомский: А Абаскаль ближнему не доносил?
Мостовой: А Абаскаль вообще не понимает.
Лукомский: Но если это не мешает, в чем проблема?
Мостовой: Я бы его послал бы. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы и все.
Вот даже мы разделились здесь на двух футбольных и нефутбольных. Это не хорошо и не плохо, просто мы язык футбола понимаем. Мы прожили это с пяти лет, понимаем все эти нюансы.