Вольтемаде забил в 3 матчах подряд за Германию. У форварда «Ньюкасла» 9 голов в 14 последних играх за сборную и клуб
Ник Вольтемаде забил в трех матчах подряд за сборную Германии.
Ник Вольтемаде снова отличился в составе сборной Германии.
Нападающий забил Словакии (3:0, первый тайм) на 18-й минуте отборочного матча ЧМ-2026.
Это его третий подряд гол в матчах за сборную – до этого форвард сделал дубль против Люксембурга (2:0), а ранее забил Северной Ирландии (1:0).
Всего на счету игрока «Ньюкасла» 9 голов в 14 последних матчах за клуб и национальную сборную.
С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры отбора на ЧМ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
