Вольтемаде забил в 3 матчах подряд за Германию. У форварда «Ньюкасла» 9 голов в 14 последних играх за сборную и клуб

Ник Вольтемаде забил в трех матчах подряд за сборную Германии.

Ник Вольтемаде снова отличился в составе сборной Германии .

Нападающий забил Словакии (3:0, первый тайм) на 18-й минуте отборочного матча ЧМ-2026.

Это его третий подряд гол в матчах за сборную – до этого форвард сделал дубль против Люксембурга (2:0), а ранее забил Северной Ирландии (1:0).

Всего на счету игрока «Ньюкасла » 9 голов в 14 последних матчах за клуб и национальную сборную.

С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры отбора на ЧМ.