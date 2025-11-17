Талалаев о Садыгове: «Он вас родную мать продать уговорит. У меня с «Химками» был защищенный контракт, подписанный юристом, мне ничего не должны»

Андрей Талалаев: с «Химками» у меня был защищенный контракт.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что у «Химок» нет долгов перед ним.

Талалаев возглавлял подмосковный клуб в 2019–2020 и 2023–2024 годах.

– Поражало, что вы пошли работать в «Химки». Кажется, когда люди идут в «Химки» к Туфану Садыгову, они должны понимать, что что-то произойдет.

– У меня был защищенный контракт, подписанный юристом. И вы хоть раз беседовали с Туфаном Садыговым? Он вас уговорит продать родную мать.

– Говорят, что он вам по-прежнему должен 1 миллион 800 тысяч рублей.

– Не слушайте никого. Люди не очень любят большие цифры. За «Балтику» сейчас переживают по всей стране, и мне это приятно. Они видят, что простые ребята могут играть в хороший футбол. На этом остановимся.

Мне ничего не должны. Тем, кто работал со мной, должны, но они надеются, что долги будут закрыты.

– У них были такие же защищенные контракты, как у вас?

– Не у всех.

– Люди, которые думали, что у них защищенные контракты или дружеские отношения с Туфаном Садыговым, сейчас тоже находятся в состоянии ожидания. Возможно, вечного.

– Знаете, что я обычно на это говорю? Не экономьте на юристах, – сказал Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»