Президент «ПСЖ»: «У нас почти нет отношений с «Реалом». Я верю в доступный для маленьких клубов футбол, а они – нет»

Президент «ПСЖ» перед первым матчем против «Реала» в 1/8 финала рассказал о расхождениях во взглядах между клубами.

«Я не буду скрывать – у нас почти нет отношений с «Реалом». Я не собираюсь возвращаться к тому, что произошло.

Я верю в доступный для маленьких клубов футбол. А они [в «Реале»] так не думают, вот и все», – сказал глава Ассоциации европейских клубов в эфире Canal+.

Вероятно, Аль-Хелайфи говорил о Суперлиге. Президент – один из основателей проекта, а руководство парижан выступило против закрытой лиги и поддерживает хорошие отношения с УЕФА.

Кроме того, напряжение между Пересом и Аль-Хелайфи возникло из-за желания испанцев подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сегодня два руководителя поужинали в Париже, Флорентино опоздал на 26 минут.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.