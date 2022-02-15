Президент «ПСЖ»: «У нас почти нет отношений с «Реалом». Я верю в доступный для маленьких клубов футбол, а они – нет»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи перед первым матчем против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о расхождениях во взглядах между клубами.
«Я не буду скрывать – у нас почти нет отношений с «Реалом». Я не собираюсь возвращаться к тому, что произошло.
Я верю в доступный для маленьких клубов футбол. А они [в «Реале»] так не думают, вот и все», – сказал глава Ассоциации европейских клубов в эфире Canal+.
Вероятно, Аль-Хелайфи говорил о Суперлиге. Президент «Реала» Флорентино Перес – один из основателей проекта, а руководство парижан выступило против закрытой лиги и поддерживает хорошие отношения с УЕФА.
Кроме того, напряжение между Пересом и Аль-Хелайфи возникло из-за желания испанцев подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сегодня два руководителя поужинали в Париже, Флорентино опоздал на 26 минут.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Реалом», который начнется в 23:00 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.