Миллиардный долг «Барсы», Чалов в «Базеле», Россия против Украины в 1/2 ЧЕ по мини-футболу, Гринвуд все еще арестован, Буше получил год тюрьмы условно и другие новости

1. Неутешительные результаты аудиторского анализа в «Барселоне»: долг клуба – 1,173 млрд евро, убыток – 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов. Каталонцы обратились в прокуратуру. При этом «Барселона» сэкономила 159 млн евро на зарплатах за последние месяцы.

2. Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в «Базель» в аренду до конца сезона без права выкупа.

3. Россия обыграла Грузию и встретится с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

4. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд останется под арестом до среды, допрос продолжается. Более того, сообщают, что футболист арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством. Ранее ему вменяли нанесение телесных повреждений. Также игрока удалили из игры FIFA 22.

5. «Арсенал» расторг контракт с Пьером-Эмериком Обамеянгом по соглашению сторон. Футболист уже тренировался с «Барселоной», но каталонцы до сих пор не объявили о трансфере. Ожидается, что это произойдет в среду. Пишут, что Обамеянг будет получать 5 тысяч евро в неделю в «Барселоне», с нового сезона его зарплата увеличится.

6. Форвард «Локомотива» Рид Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. Клуб заявил, что «дело Буше требует детального анализа», поэтому хоккеист «находится в отпуске за свой счет на время разбирательств».

7. Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус после прибытия на Олимпиаду в Пекин. При этом хореограф группы Тутберидзе Глейхенгауз и гендиректор ФФКР Коган не прилетели вместе с командой.

Кстати, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэтан Чен выступит в короткой программе командного турнира на Олимпиаде-2022, в произвольной его заменит Чжоу.

8. Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет летом в Канаде. Скорее всего, в августе. Международная федерация хоккея объявит точные даты после Олимпиады.

9. Трансферные новости. Усман Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по взаимному согласию, «Челси» хочет подписать его бесплатно летом. Зюле может бесплатно перейти в «Боруссию» из «Баварии» летом. А «Реал» хочет взять Толиссо, да, вы не ошиблись, бесплатно летом. ЦСКА ведет переговоры по хавбеку «Бенфики» Жедсону. Клуб не рассчитывает на Ахметова.

10. НХЛ. Дубль Орлова принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» (4:3 ОТ), Малкин тоже забил, Овечкин вновь без очков.

«Рейнджерс» переиграли «Флориду» (5:2), Панарин набрал 3 (1+2) очка. «Тампа» одолела «Сан-Хосе» (3:2 ОТ), Василевский выиграл 25-й матч в сезоне. Все результаты дня – здесь.

11. Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди подтвердил, что завершает карьеру.

12. НБА. 33+15 Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Вашингтон», «Голден Стэйт» одолел «Сан-Антонио» в гостях и другие результаты.

13. Тренер Маурисио Почеттино уйдет из «ПСЖ» летом. Его хотели уволить зимой, но из-за отказа Зидана кандидата на замену не было. Руководство клуба уже сообщило специалисту о предстоящей отставке.

14. Евролига. 47 очков Бэрона и Лойда помогли «Зениту» победить в гостях «Басконию».

15. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер запустил гоночную команду в NASCAR. Дебют – на «500 милях Дайтоны» 20 февраля.

16. УЕФА не подаст в суд на пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов».

17. Темнокожим студентам МГСУ выдавали бананы. Их поддержал полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа: «Грустно и мерзко, что в Москве еще есть случаи расизма».

Цитаты дня.

Роналдо о Месси и Роналду: «Это поколение лучше нас за полем – они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин у нас»

Чалов о «Базеле»: «Возможность поиграть в Европе упускать не хотелось. Надеюсь, вернусь в ЦСКА более сильным и уверенным в себе»

Шакил О’Нил: «В НБА некоторые получают 40 млн по непонятным причинам, в женской лиге зарплата – 700 тысяч. Это неправильно»

Семин про Чалова: «Переход в «Базель» – два шага назад. Их лига слабее нашей, не вижу повода для гордости»

Глава Ассоциации мини-футбола России: «Сборная Украины – наши друзья, ведут матчи на русском. Это история о том, что спорт вне политики»