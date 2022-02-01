Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди подтвердил, что завершает карьеру

Семикратный чемпион Супербоула, квотербек Том Брэди официально подтвердил, что завершает спортивную карьеру.

«Я всегда считал, что футбол предполагает идти ва-банк: если нет 100-процентной отдачи состязаниям, ты не добьешься успеха, а успех – это то, что я очень люблю в нашей игре. КАЖДЫЙ божий день я сталкиваюсь с физическими, ментальными и эмоциональными испытаниями, которые позволяют мне максимально раскрыть свой потенциал. И я старался изо всех сил последние 22 года. Нет коротких путей к успеху ни в жизни, ни на поле.

Мне трудно это писать, но все же: я больше не собираюсь брать на себя соревновательные обязательства. Мне нравилась моя карьера в НФЛ, но теперь настало время сосредоточиться на других вещах, которые требуют моего внимания.

На прошлой неделе я много размышлял, задавал себе трудные вопросы. И я так горжусь тем, чего мы достигли. Мои товарищи по команде, тренеры, конкуренты и фанаты заслуживают 100% меня, но сейчас лучше оставить игровое поле следующему поколению преданных своему делу спортсменов», – написал Брэди.

Последние два года он выступал за команду в Национальной футбольной лиге (НФЛ). С 2000 по 2019 годы Брэди играл за .

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

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