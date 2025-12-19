«МЮ» хочет купить Семеньо в январе и надеется, что перспектива ухода Гвардиолы поможет выиграть борьбу у «Сити»
«МЮ» хочет купить Семеньо в январе.
«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер Энтойна Семеньо.
The Telegraph утверждает, что манкунианцы собираются приложить все силы для приобретения вингера «Борнмута» в январе. Они надеются, что неопределенное будущее главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы сыграет им на руку в борьбе с «горожанами». Сообщалось, что испанский специалист может уйти из клуба летом.
Также на футболиста сборной Ганы претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Приобрести Семеньо в первой половине января можно будет за 65 млн фунтов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
