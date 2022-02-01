Роналдо о Месси и Роналду: «Это поколение лучше нас за полем – они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин у нас»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о современных звездных футболистах – Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Месси – экстраординарный, мощный и техничный игрок. Он хочет забивать в каждой игре.

Неймар – еще один топ-игрок. Я надеюсь, что он сможет что-то выиграть со сборной Бразилии, но на родине его критикуют из-за его личной жизни.

Тем не менее это поколение игроков лучше нас за пределами поля. Они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин, которые у нас были», – сказал Роналдо Bobo TV на Twitch.