Роналдо о Месси и Роналду: «Это поколение лучше нас за полем – они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин у нас»

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о современных звездных футболистах – Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Месси – экстраординарный, мощный и техничный игрок. Он хочет забивать в каждой игре.

Неймар – еще один топ-игрок. Я надеюсь, что он сможет что-то выиграть со сборной Бразилии, но на родине его критикуют из-за его личной жизни.

Тем не менее это поколение игроков лучше нас за пределами поля. Они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин, которые у нас были», – сказал Роналдо Bobo TV на Twitch.

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