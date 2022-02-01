Глава Ассоциации мини-футбола России: «Сборная Украины – наши друзья, ведут матчи на русском. Это история о том, что спорт вне политики»

Президент Ассоциации мини-футбола России ( ) прокомментировал победу российской команды над Грузией (3:1) в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

В полуфинале Россия встретится с Украиной.

– Четвертьфинальный матч получился очень нервным и тяжелым. Но за вывеской матча Россия – Грузия стоял вратарь Звиад Купатадзе, а также ряд обученных бразильцев у соперников. Мы изначально понимали, что встреча будет непростой с малым количеством забитых голов. Так и получилось. Радует, что мы в концовке сыграли хорошо.

– В полуфинале сборная России сыграет с командой Украины...

– Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят, даже на этом чемпионате Европы нас разводили по группам, чтобы мы раньше полуфинала не могли встретиться друг с другом. Основной интригой предстоящей встречи является тот факт, что мы очень давно не играли. Нам предстоит не менее тяжелая игра, сборная Украины – ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу.

Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики. Это не просто слова, мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи. Лучше бы все выясняли отношения – кто сильнее или быстрее – именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к своим коллегам из сборной Украины, – сказал Алиев.

Чемпионат Европы по мини-футболу. 1/4 финала. Россия обыграла Грузию и в полуфинале встретится с Украиной, Испания против Словакии