Долг «Барселоны» – 1,173 млрд евро, убыток – 481 млн, зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов. Клуб обратился в прокуратуру

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Совет директоров «Барселоны» поручил аудиторской компании Deloitte провести анализ финансового состояния клуба по итогам работы команды бывшего президента каталонцев Жозепа Бартомеу.

Компания изучила средства, которыми может распоряжаться клуб, и его долги.

В результате анализа выяснилось, что долг «Барсы» составляет 1,173 миллиарда евро, убыток – 481 миллион евро, а зарплатный фонд на 40% выше, чем у других топ-клубов.

Также были обнаружены финансовые операции «сомнительного характера», требующие дополнительного анализа. Агентство Kroll проведет судебную проверку этих операций.

В частности, клуб проводил необоснованные платежи, ложно обоснованные платежи и выплачивал завышенные суммы. В связи с этим будет проведено расследование по факту возможного неправомерного обогащения.

Клуб предоставил соответствующие материалы прокуратуре Барселоны. В данный момент не выдвинуты обвинения против конкретных людей. Следствие выяснит, кто должен нести ответственность за эти нарушения.

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